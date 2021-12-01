Аналитики ожидают снижения запасов нефти в США

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю сократились на 1,2 млн баррелей и достигли 434,2 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю сократились на 1,2 млн баррелей и достигли 434,2 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", такие прогнозы дают аналитики.

Сегодня ожидается обнародование еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго США.

Наряду с этим, исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в ноябре вырос до 58,6 пункта с 58,3 пункта в октябре. Прогноз соответствует предварительной оценке.

Ожидается также публикация данных об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в ноябре. Согласно прогнозам, показатель вырос на 520 тыс. после роста в октябре на 571 тыс.

Кроме того, Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики полагают, что показатель в ноябре вырос до 61% с 60,8% в октябре.