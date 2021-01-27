О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аналитик предрек рост цен на газ

Аналитик предрек рост цен на газ Мировой спрос на газ в 2021 году будет расти на 2,8 процента по сравнению с прошлым годом
Энергетика
27 января 2021 г. 03:39
Аналитик предрек рост цен на газ

Мировой спрос на газ в 2021 году будет расти на 2,8 процента по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова аналитика Международного энергетического агентства (МЭА) Жана Батиста Дюбрея.

Основными драйверами роста спроса на газ станут развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока, предсказывает эксперт. На них придется до 17 процентов от общего объема. Однако некоторые развитые страны Северной Америки и Европы не смогут по итогам года достичь объемов потребления 2019 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
20 января 2021 г. 16:38
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
20 января 2021 г. 08:03
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02
Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, посвящённая трагедии 20 января
Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, посвящённая трагедии 20 января
20 января 2021 г. 12:14
Азербайджан будет производить новые беспилотники
Азербайджан будет производить новые беспилотники
21 января 2021 г. 13:25
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
21 января 2021 г. 16:22
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Российский эксперт о событиях 20 января: Применение армии против своего народа – позорное явление
Российский эксперт о событиях 20 января: Применение армии против своего народа – позорное явление
20 января 2021 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi