Аналитик предрек рост цен на газ

Мировой спрос на газ в 2021 году будет расти на 2,8 процента по сравнению с прошлым годом

Мировой спрос на газ в 2021 году будет расти на 2,8 процента по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова аналитика Международного энергетического агентства (МЭА) Жана Батиста Дюбрея.

Основными драйверами роста спроса на газ станут развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока, предсказывает эксперт. На них придется до 17 процентов от общего объема. Однако некоторые развитые страны Северной Америки и Европы не смогут по итогам года достичь объемов потребления 2019 года.