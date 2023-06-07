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Ана Бирчалл: Энергосотрудничество с Азербайджаном - одно из ключевых направлений нашего партнерства

Ана Бирчалл: Энергосотрудничество с Азербайджаном - одно из ключевых направлений нашего партнерства Энергетическое сотрудничество стран ЕС с Азербайджаном является одним из ключевых направлений партнерских отношений.
Энергетика
7 июня 2023 г. 15:52
Ана Бирчалл: Энергосотрудничество с Азербайджаном - одно из ключевых направлений нашего партнерства

Энергетическое сотрудничество стран ЕС с Азербайджаном является одним из ключевых направлений партнерских отношений.

Как передает Report, об этом бывший вице-премьер Румынии Ана Бирчалл заявила в ходе международного мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

По ее словам, благодаря помощи Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, прошлой зимой Европа осталась в безопасности в вопросах поставок газа.

Она также подчеркнула важность сегодняшнего мероприятия, проходящего в культурной столице - городе Шуша.

"Я уверена, что президент Алиев сделает так, что не только Шуша, а весь Карабахский регион станет примером для подражания",- добавила Бирчалл.

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Версия на азербайджанском языке Ana Birçall: “Azərbaycanla enerji əməkdaşlığı tərəfdaşlığımızın əsas istiqamətlərindən biridir”
Версия на английском языке Ana Birchall: Energy co-op with Azerbaijan - one of key partnership areas

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