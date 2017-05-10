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    АМОК увеличил объем переданного SOCAR попутного газа на 59%

    За отчетный период SOCAR передано 1,1 млрд кубометров попутного газа

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале года Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) передала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в среднем 12,1 млн кубометров попутного газа в сутки с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

    Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, в общей сложности за отчетный период SOCAR передано 1,1 млрд кубометров попутного газа.

    Объем попутного газа увеличился в годовом исчислении на 58,9%. Остальная часть попутного газа вновь закачана в коллектор для поддержания давления.

    Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК). АМОК управляет блоком месторождений в лице компании BP. Участниками проекта являются компании BP (35,8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%). 

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