АМОК потратила 788 млн долларов на АЧГ в первом полугодии

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2018 года Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) потратила 788 млн долларов на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan с партнерами.

Эта сумма на 5% меньше затрат в аналогичном периоде прошлого года.

Операционные расходы на проект АЧГ составили примерно 236 млн долларов, капитальные расходы - 552 млн долларов. В первом полугодии операционные расходы на проект увеличились в годовом исчислении на 2,6%, капитальные расходы сократились на 8%.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе. Новое соглашение предусматривает разработку месторождения до 2050 года.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.