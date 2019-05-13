АМОК на 5% сократил объем переданного SOCAR попутного газа

Азербайджанская международного операционная компания (АМОК) в I квартале этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" передала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) попутный газ в объеме 5,2 млн кубометров в сутки.

Как передает Report со ссылкой на данные BP-Azerbaijan, общий объем переданного SOCAR попутного газа составил 0,5 млрд кубометров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в годовом исчислении объем попутного газа снизился на 4,76%.

Остальная часть попутного газа вновь была закачана в коллектор для поддержания соответствующего давления.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена АМОК.

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.