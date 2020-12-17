Американским нефтяникам предсказали годы страха при Байдене

Опрошенные CNBC аналитики предсказали американским нефтяникам, разрабатывающим преимущественно сланцевые месторождения, годы страха при новом президенте Джо Байдене.
Как передает Report, причиной беспокойства в отрасли должна стать политика Байдена в области экологии. Избранный президент поддерживает инициативы, направленные на снижение уровня выброса в атмосферу углекислого газа. Они получили общее название ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление).
По словам нынешнего министра энергетики США Дэна Бруйетта, в Конгрессе сильны позиции политиков, поддерживающих такую позицию. Все они, как и Байден, выступают за усиленное регулирование нефтяной отрасли, введение новых стандартов для добывающих компаний, особенно работающих на шельфе.
Все это может привести к тому, что США утратят позицию крупнейшего производителя нефти в мире, достигнутые в 2018 году как раз благодаря сланцевым компаниям. Теперь им с большой долей вероятности будет труднее привлекать финансирование, поскольку инвесторы будут настороженно смотреть на столкнувшуюся с проблемами и противодействием властей отрасль.