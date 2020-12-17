Американским нефтяникам предсказали годы страха при Байдене

Опрошенные CNBC аналитики предсказали американским нефтяникам, разрабатывающим преимущественно сланцевые месторождения, годы страха при новом президенте Джо Байдене.

Опрошенные CNBC аналитики предсказали американским нефтяникам, разрабатывающим преимущественно сланцевые месторождения, годы страха при новом президенте Джо Байдене.

Как передает Report, причиной беспокойства в отрасли должна стать политика Байдена в области экологии. Избранный президент поддерживает инициативы, направленные на снижение уровня выброса в атмосферу углекислого газа. Они получили общее название ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление).

По словам нынешнего министра энергетики США Дэна Бруйетта, в Конгрессе сильны позиции политиков, поддерживающих такую позицию. Все они, как и Байден, выступают за усиленное регулирование нефтяной отрасли, введение новых стандартов для добывающих компаний, особенно работающих на шельфе.

Все это может привести к тому, что США утратят позицию крупнейшего производителя нефти в мире, достигнутые в 2018 году как раз благодаря сланцевым компаниям. Теперь им с большой долей вероятности будет труднее привлекать финансирование, поскольку инвесторы будут настороженно смотреть на столкнувшуюся с проблемами и противодействием властей отрасль.