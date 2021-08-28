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Американским базам в Европе запретят приобретать энергоресурсы у России

Американским базам в Европе запретят приобретать энергоресурсы у России Пентагон запретит американским военным базам в Европе заключать контракты на приобретение энергоресурсов у России. Запрет вступит в силу 30 августа.
Энергетика
28 августа 2021 г. 17:41
Американским базам в Европе запретят приобретать энергоресурсы у России

Пентагон запретит американским военным базам в Европе заключать контракты на приобретение энергоресурсов у России. Запрет вступит в силу 30 августа.

Как передает Report, об этом сообщает rosbalt со ссылкой на документ, опубликованный в Федеральном реестре США.

«Окончательный вариант изменений [будет опубликован] в приложении к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает контракты на приобретение энергоресурсов из Российской Федерации для военных баз США в Европе», — сказано в сообщении.

Запрет на приобретение российских энергоресурсов введен ради обеспечения энергетической безопасности в Европе и распространяется на все их формы. «Под поставляемой энергией понимается энергия, поставляемая в любой форме и для любых целей, включая отопление, охлаждение и электричество», — говорится в документе.

Ограничения распространяются только на Европу. Так, они не будут действовать на азиатской территории Турции. В Пентагоне также сообщили, что допускают исключения из правил.

Как сообщалось ранее, российский «Газпром» остановил продажу газовых контрактов в Европе на 2022 год на Электронной торговой площадке (ЭТП) через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать «Северный поток-2» от норм газовой директивы ЕС.

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