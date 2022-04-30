Американский производитель нефтегазового оборудования NOV прекратил инвестиции в РФ

Компания National Oilwell Varco (NOV), специализирующаяся на оборудовании и компонентах для бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила деятельность в России.

Компания National Oilwell Varco (NOV), специализирующаяся на оборудовании и компонентах для бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила деятельность в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в квартальном отчете компании, размещенном в пятницу на ее сайте.

"В связи с дополнительными санкциями, введенными правительствами стран ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран в результате... конфликта в Украине, мы прекратили новые инвестиции и сократили нашу деятельность в России. Мы активно изучаем альтернативы, в том числе возможность дальнейшего сокращения деятельности, продажи части или всего нашего бизнеса или свертывания оставшихся операций в России и Беларуси", - указывается в отчете.

Из документа следует, что в связи с конфликтом в Украине и санкциями, введенными против России и Беларуси, компания зафиксировала обесценивание активов и прочие расходы в размере 41 млн долларов США за первый квартал 2022 года. Оставшиеся активы компании оцениваются примерно в 30 млн долларов США, а убытки от курсовых разниц, связанные с Россией и Беларусью, - в 67 млн долларов США.