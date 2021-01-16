О нас
Report Georgia
Аудио новости

Американский нефтегазовый гигант купил конкурента

Американский нефтегазовый гигант купил конкурента Стоимость сделки составляет 9,7 миллиарда долларов США
Энергетика
16 января 2021 г. 09:42
Американский нефтегазовый гигант купил конкурента

Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips закрыл сделку по приобретению другого представителя отрасли — Concho Resources.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ConocoPhillips.

"ConocoPhillips объявила о завершении приобретения Concho Resources после получения одобрения акционеров обеих компаний", — сообщается в релизе.

В октябре 2020 года ConocoPhillips сообщила о достижении соглашения о приобретении Concho Resources за 9,7 миллиарда долларов США.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Сегмент Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски) представляет крупнейший регион по добыче ConocoPhillips, на данный момент его ключевые районы включают Eagle Ford, Bakken и Permian Basin.

Concho Resources занимается добычей углеводородов. Компания ведет работу исключительно в пермском нефтегазовом бассейне. Зарегистрирована в штате Делавэр со штаб-квартирой в Мидленде, штат Техас.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

JPMorgan смещает фокус с облигаций на сырьевые товары
JPMorgan смещает фокус с облигаций на сырьевые товары
16 января 2021 г. 10:16
Министр нефти Ирака ожидает нефть во втором квартале по $60
Министр нефти Ирака ожидает нефть во втором квартале по $60
16 января 2021 г. 07:07
Нефть серьезно падает на новых опасениях за перспективы спроса
Нефть серьезно падает на новых опасениях за перспективы спроса
16 января 2021 г. 01:27
Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34%
Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34%
15 января 2021 г. 15:29
Американские сланцевики стали активно страховать будущие поставки
Американские "сланцевики" стали активно страховать будущие поставки
15 января 2021 г. 14:44
Названа стоимость экспортированной в Беларусь азербайджанской нефти
Названа стоимость экспортированной в Беларусь азербайджанской нефти
15 января 2021 г. 12:38
В Азербайджане произведено 26 млрд кВт/ч электроэнергии
В Азербайджане произведено 26 млрд кВт/ч электроэнергии
15 января 2021 г. 12:37
Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана на 26,3%
Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана на 26,3%
15 января 2021 г. 12:34
Нефть дешевеет из-за локдауна в Китае и растущей безработицы в США
Нефть дешевеет из-за локдауна в Китае и растущей безработицы в США
15 января 2021 г. 11:39
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
15 января 2021 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi