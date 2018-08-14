Американский конгрессмен: Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Американский конгрессмен Девин Нунес заявил, что Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Washington Examiner.

По его словам, этот газопровод является единственным рецептом снижения зависимости Европы от российского газа. Таким образом, европейские страны, в частности Германия, перестанут подкармливать "русского медведя" деньгами.

Нунес также заявил, что единственным препятствием для этого газопровода является российская пропаганда в Италии, с помощью которой Москва распространяет дезинформацию с целью помешать реализации проекта.

"С постройкой Трансадриатического газопровода появится еще один источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа", — добавил конгрессмен.