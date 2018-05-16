Американский эксперт: Самоизолированная Армения не сможет воспользоваться благами TANAP

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Впечатляющий экономический стимул от прибыли от проекта TANAP будет способствовать развитию в Азербайджане, Грузии, Турции, улучшению общественных услуг, инфраструктуры, образования".

Об этом Report заявил американский эксперт, профессор Университета Маркетт (Висконсин) Питер Тейс.

По его словам, проект сделает страны, которые в нем участвуют, более конкурентоспособными и поднимет их имидж. Кроме того, эксперт отметил важность реализации проекта с точки зрения обеспечения людей рабочими местами

"Помимо прочего, Азербайджан становится глобальным игроком в области энергопоставок, разработки и строительства газопроводов", - добавил П.Тейс.

Говоря о том, что Армения в очередной раз осталась "за бортом" регионального проекта, П.Тейс отметил, что экономика этой страны все еще полностью зависит от экономики России: "Около 30 лет Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном, что повлекло множество человеческих жертв среди азербайджанского мирного населения и оккупацию 20% территорий Азербайджана. Хорошо известным фактом является то, что коррупция, непотизм оказали негативное влияние на каждый сегмент армянской экономики, а 75% экономики плохо контролируется. Помимо этого, солдаты ВС Армении недоедают, плохо оснащены, деморализованы. Все перечисленные факты и вызовы сделали Армению самоизолированной, в результате чего она не сможет воспользоваться благами, которые предоставляет TANAP. Вывод армянских войск с суверенных территорий Азербайджана является требованием, лишь только выполнив которое Армения могла бы стать надежным международным игроком и обеспечить устойчивую национальную экономику для своих граждан".