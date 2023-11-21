Американские военные вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью

Американские военные вывезли во вторник утром из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью.

Американские военные вывезли во вторник утром из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью.

Как передает Report, об этом сообщило сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.

Колонна, состоящая из 50 цистерн с нефтью, выехала несколькими партиями во вторник утром из провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в Ирак через незаконно действующий пограничный переход "Эль-Махмудия".

Источники добавили, что колонна направилась в сторону американских баз на севере Ирака.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

МИД Сирии ранее отметил, что с 2011 года ущерб, нанесенный сектору нефти и минеральных ресурсов страны, достиг 115 млрд долларов. Дамаск требует от ООН обязать Вашингтон выплатить компенсацию за разграбление природных богатств страны.