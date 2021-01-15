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Американские "сланцевики" стали активно страховать будущие поставки

Американские "сланцевики" стали активно страховать будущие поставки Они не готовы наращивать добычу и вместо этого используют фьючерсные рынки, чтобы зафиксировать более высокие цены продажи сырья
Энергетика
15 января 2021 г. 14:44
Американские сланцевики стали активно страховать будущие поставки

Американские добытчики сланцевой нефти пользуются ростом стоимости этого сырья почти до уровня годичной давности, фиксируя цены будущих продаж.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть по итогам 2020 года потеряли 20% из-за пандемии коронавируса, при этом в ноябре и декабре был отмечен их уверенный рост. Текущий год они также начали с роста — баррель марки Brent за половину января подорожал почти на 8%, и на этой неделе его стоимость превысила 57 долларов США за баррель впервые с 24 февраля 2020 года. Нефть марки WTI подорожала с начала года на 9,5%. Это ралли вызвало оптимизм среди сланцевых компаний, но после прошлогоднего спада спроса, вызванного пандемией, они не готовы наращивать добычу и вместо этого используют фьючерсные рынки, чтобы зафиксировать более высокие цены продажи сырья.

Агентство пишет, что "сланцевики" покупают и продают контракты на фьючерсных и опционных рынках для хеджирования будущих поставок сырья. "Сейчас происходит много хеджирования. При доступных сегодня ценах производители с хорошими площадями участков (месторождений) могут неплохо преуспеть", — сказал агентству гендиректор второй по величине компании по гидроразрыву пласта в Северной Америке Liberty Oilfield Services Крис Райт (Chris Wright).

Агентство отмечает, что короткие позиции нефтедобытчиков в США по фьючерсам и опционам на нефть увеличиваются с осени, что свидетельствует об активности в хеджировании. "По данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), число таких позиций в середине декабря достигло максимума за пять месяцев", — написало агентство.

В то же время некоторые компании воздерживаются от хеджирования, потому что ожидают дальнейшего роста цен, возможно, до 60 или 65 долларов США. Так, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 65 долларов США за баррель к лету 2021 года.

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