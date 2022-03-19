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Американская нефтяная компания Halliburton прекращает работы в России

Американская нефтяная компания Halliburton прекращает работы в России Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ.
Энергетика
19 марта 2022 г. 06:31
Американская нефтяная компания Halliburton прекращает работы в России

Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Halliburton объявила о немедленном прекращении будущей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", - говорится в сообщении.

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