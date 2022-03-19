Американская нефтяная компания Halliburton прекращает работы в России

Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ.

Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Halliburton объявила о немедленном прекращении будущей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", - говорится в сообщении.