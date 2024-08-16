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Американская нефтесервисная компания SLB расширяет свое присутствие в России

Американская нефтесервисная компания SLB расширяет свое присутствие в России Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) расширяет свое присутствие в России, хотя ее основные конкуренты ушли из страны.
Энергетика
16 августа 2024 г. 19:03
Американская нефтесервисная компания SLB расширяет свое присутствие в России

Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) расширяет свое присутствие в России, хотя ее основные конкуренты ушли из страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, в прошлом году бизнес SLB в России принес ей $1,6 млрд, что составляет 5% от ее общей выручки в $33,1 млрд. На конец 2023 года SLB держала в России чистые активы на сумму $600 млн по балансовой стоимости.

"Когда мы примем решение, мы сделаем это публично, если это будет необходимо. Но сейчас решения еще нет", - сказал гендиректор Оливье Ле Пёш, отвечая на соответствующий вопрос FT об уходе с российского рынка.

Топ-менеджер также напомнил, что с июля SLB ввела меры контроля "для предотвращения и запрета любых поставок и поддержки технологий" в Россию. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе приведет к ухудшению возможностей страны разрабатывать некоторые из своих морских нефтяных месторождений.

До этого компания также прекратила новые инвестиции и поставки своей продукции в Россию.

После ужесточения западных санкций об уходе из России объявили многие иностранные компании. Из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Россию покинули Halliburton и Baker Hughes.

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Версия на английском языке SLB expands presence in Russia amid competitors' exodus

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