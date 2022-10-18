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Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России

Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp полностью ушла из России.
Энергетика
18 октября 2022 г. 02:41
Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp полностью ушла из России.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее официального представителя.

Компания заявила, что российские власти "в одностороннем порядке ликвидировали" ее долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

"Мы предприняли все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими участниками", - цитирует агентство пресс-секретаря, назвавшего процедуру "безопасным выходом" с местного рынка.

Reuters отмечает, что Exxon ничего не сообщила о получении компенсации за активы, которые она оценивает более чем в 4 млрд долларов.

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