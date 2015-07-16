Американская нефть подешевела на 2 доллара

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 3,07% или 1,63 долларов и составила 51,41 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах отрицательная динамика также наблюдалась и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 2,50% или 1,46 долларов и составила 57,05 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.