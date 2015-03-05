Американская нефть на мировом рынке подорожала, а Brent подешевела

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 1,96% или 1,01 доллара и составила 51,53 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось снижение, она упала на 0,78% или 0,47 доллара и составила 60,55 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 59 долларов/баррель.