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    Американская нефть на мировом рынке незначительно подешевела

    Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,18 доллара

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,08% или 0,04 доллара и составила 52,74 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалась положительная динамика, она подорожала на 0,31% или 0,18 доллара и составила 58,73 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 60 долларов/баррель.

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