Американская нефть на мировом рынке незначительно подешевела

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,08% или 0,04 доллара и составила 52,74 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалась положительная динамика, она подорожала на 0,31% или 0,18 доллара и составила 58,73 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 60 долларов/баррель.