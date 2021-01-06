Американская компания увеличит добычу газа с месторождения в Азербайджане

В 2021 году с месторождения "Бахар" прогнозируется добыча 243 млн кубометров газа

В 2021 году с месторождения "Бахар" прогнозируется добыча 243 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год.

В 2020 году с месторождения прогнозировалась добыча 231 млн кубометров газа, что на 5,2% меньше прогноза на 2021 год.

В 2019 году этот показатель составил 178,45 млн кубометров, что на 36,17% меньше прогнозного показателя текущего года.

Кроме того, в 2021 году с месторождения ”Бахар" прогнозируется добыча 0,24 млн баррелей нефти. На 2020 год прогнозировалась добыча 0,24 млн баррелей нефти с месторождения. В 2019 году этот показатель составил 0,20 млн баррелей, что на 20% меньше прогнозного показателя 2021 года.

Отметим, что в третьем квартале 2020 года добыча газа на месторождении “Бахар” увеличилась на 0,6 млн кубических футов и составила 19,4 млн кубических футов. В тот период добыча увеличилась в основном за счет успешной реконструкции скважины BH169.

Напомним, что месторождение "Бахар" является газоконденсатным месторождением. Расположено в море в 40 км к юго-востоку - югу от Баку. Газоконденсатное месторождение "Бахар" находится в промышленной разработке с 1969 года. С начала разработки до 1 апреля 2011 года пробурено 203 скважины. Накопленная добыча на 1 января 2011 года составила 16,9 млн тонн конденсата, 12,9 млрд кубометров газа.

100% акций операционной компании Bahar Energy Limited принадлежат американской компании Greenfields Petroleum.