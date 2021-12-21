Американская компания будет поставлять СПГ в Китай в течение 20 лет

Американская Venture Global LNG и дочернее предприятие китайской CNOOC Gas Power Group Co. подписали соглашение о купле-продаже СПГ сроком на 20 лет.

Американская Venture Global LNG и дочернее предприятие китайской CNOOC Gas & Power Group Co. подписали соглашение о купле-продаже СПГ сроком на 20 лет.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сообщила американская компания.

По условиям сделки Venture Global будет поставлять 2 млн тонн СПГ в год на условиях франко-борт (FOB) со своего экспортного предприятия Plaquemines LNG в округе Плакеминес, штат Луизиана. Кроме того, CNOOC Gas & Power закупит 1,5 млн тонн СПГ у завода Calcasieu Pass компании Venture Global на более короткий срок.

"Как крупнейший импортер СПГ в Китай, CNOOC глубоко привержена не только миссии по обеспечению газоснабжения Китая, но и достижению климатических целей по созданию углеродно-нейтрального Китая к 2060 году", — приводятся в релизе слова главы CNOOC Gas & Power Ши Ченган.

Venture Global — поставщик американского СПГ из североамериканских бассейнов природного газа. Компания разрабатывает проекты по улавливанию и связыванию углерода (CCS) на каждом из своих заводов по производству СПГ.

CNOOC — третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира — в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая.