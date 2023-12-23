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Алжирская Sonatrach заявила о планах вложить $50 млрд в развитие нефтегазовой отрасли

Алжирская Sonatrach заявила о планах вложить $50 млрд в развитие нефтегазовой отрасли Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach потратит в период с 2024 по 2028 год $50 млрд с целью развития отрасли.
Энергетика
23 декабря 2023 г. 01:34
Алжирская Sonatrach заявила о планах вложить $50 млрд в развитие нефтегазовой отрасли

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach потратит в период с 2024 по 2028 год $50 млрд с целью развития отрасли.

Как передает Report со ссылкой на алжирское радио, об этом сообщил генеральный директор Рашид Хашиши в речи, посвященной празднованию 60-летия Sonatrach.

По его словам, $36 млрд будут направлены главным образом в разведку и добычу. Компания, отметил он, "работает над модернизацией инфраструктуры путем оснащения ее передовыми технологиями, а также над восстановлением нефтеперерабатывающих заводов, дальнейшим вложением инвестиций в исследования и разработки, поощрением научных исследований и технологических разработок, продвижением передового опыта в соответствующие сферы".

Хашиши добавил, что "Sonatrach стремится развивать свой инвестиционный портфель за счет расширения деятельности в сфере нефтехимических производств, производства полипропилена, запуска работ по строительству объекта по производству метил-трет-бутилового эфира, а также реализации комплексного мегапроекта по производству фосфатов, который после ввода в эксплуатацию позволит Алжиру стать одним из крупнейших экспортеров удобрений на региональном и международном уровнях".

Основанная в 1963 году Sonatrach - крупнейшая алжирская компания и один из главных игроков на рынке углеводородов в Африке и регионе Средиземного моря. Экспортный доход Sonatrach в 2022 году составил $60 млрд, инвестиции достигли $ 5,5 млрд. В последние годы компания продолжает демонстрировать рост основных показателей. Так, за год на 2% увеличился уровень добычи нефти: с 185,2 млн тонн в 2021 году до 189,9 млн тонн в 2022 году.

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