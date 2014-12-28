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    ​Алжир призвал ОПЕК повысить цены на нефть

    Министр нефти Алжира Юсеф Юсфи призвал ОПЕК сократить добычу

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министр нефти Алжира Юсеф Юсфи призвал ОПЕК сократить добычу и повысить цены на нефть, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что в связи с резким падением цен на нефть экономика Алжира сильно пострадала.

    "Страны — члены ОПЕК должны вмешаться и помочь нам. Они должны сократить добычу нефти, чтобы защитить интересы стран, входящих в организацию", — заявил Юсеф Юсфи.

    По данным на 26 декабря, нефть марки WTI подешевела на 2%. Цена закрепилась на уровне 54,73 долларов/баррель. 27 декабря стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на нью-йоркской бирже NYMEX не изменилась.

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