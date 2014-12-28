​Алжир призвал ОПЕК повысить цены на нефть

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министр нефти Алжира Юсеф Юсфи призвал ОПЕК сократить добычу и повысить цены на нефть, передает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в связи с резким падением цен на нефть экономика Алжира сильно пострадала.

"Страны — члены ОПЕК должны вмешаться и помочь нам. Они должны сократить добычу нефти, чтобы защитить интересы стран, входящих в организацию", — заявил Юсеф Юсфи.

По данным на 26 декабря, нефть марки WTI подешевела на 2%. Цена закрепилась на уровне 54,73 долларов/баррель. 27 декабря стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на нью-йоркской бирже NYMEX не изменилась.