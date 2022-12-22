Алжир не поддержал идею ограничения цен на природный газ

Алжир не поддерживает идею установления потолка цен на природный газ.

Алжир не поддерживает идею установления потолка цен на природный газ.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Al Shorouq, об этом заявил министр энергетики и шахт североафриканской страны Мухаммед Аркаб.

"Алжир не поддерживает идею ограничения цен на газ. Энергетические рынки должны оставаться свободными, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции", - отметил он.

"У нас есть соглашения с нашими партнерами в Европе о поставках им энергии, особенно природного газа. Алжир считается верным и надежным поставщиком для Европы, и мы полностью согласны с нашими европейскими партнерами в отношении долгосрочных цен", - подчеркнул Аркаб.

По его словам, "масштабные инвестиции в сфере природного газа в среднесрочной и долгосрочной перспективе требуют четкого видения развития рынков в Европе".

"Сохраняется вероятность того, что на нефтегазовую отрасль повлияют изменения в законодательстве, введенные ЕС, в частности в том, что касается углеродной нейтральности к 2050 году и резолюций, касающихся метана, а также односторонние меры ЕС, такие как установление ограничения цен, которые дестабилизируют рынки", - заявил министр.

Ранее страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. кубометров), который начнет применяться с 15 февраля 2023 года, но в любой момент может быть отменен в случае дефицита.