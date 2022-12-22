Алжир не поддержал идею ограничения цен на природный газ

Алжир не поддерживает идею установления потолка цен на природный газ.
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"Алжир не поддерживает идею ограничения цен на газ. Энергетические рынки должны оставаться свободными, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции", - отметил он.
"У нас есть соглашения с нашими партнерами в Европе о поставках им энергии, особенно природного газа. Алжир считается верным и надежным поставщиком для Европы, и мы полностью согласны с нашими европейскими партнерами в отношении долгосрочных цен", - подчеркнул Аркаб.
По его словам, "масштабные инвестиции в сфере природного газа в среднесрочной и долгосрочной перспективе требуют четкого видения развития рынков в Европе".
"Сохраняется вероятность того, что на нефтегазовую отрасль повлияют изменения в законодательстве, введенные ЕС, в частности в том, что касается углеродной нейтральности к 2050 году и резолюций, касающихся метана, а также односторонние меры ЕС, такие как установление ограничения цен, которые дестабилизируют рынки", - заявил министр.
Ранее страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. кубометров), который начнет применяться с 15 февраля 2023 года, но в любой момент может быть отменен в случае дефицита.