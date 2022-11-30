Алжир нацелен на развитие энергосотрудничества с Азербайджаном

Правительство Алжира окажет необходимую поддержку для развития сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.

Правительство Алжира окажет необходимую поддержку для развития сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил премьер-министр Алжира Аймин Бенабдерахман во время приема министра энергетики Пярвиза Шахбазова.

Шахбазов отметил, что развитию всестороннего, в том числе энергетического сотрудничества с Алжиром уделяется особое внимание со стороны президента Азербайджана. Проведенные в рамках этого визита двусторонние переговоры и подписанный документ о сотрудничестве в нефтегазовой сфере служат реализации именно этой политики.

На встрече была подчеркнута важность развития экономических связей Азербайджана и Алжира. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической сфере.