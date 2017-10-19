Алжир хочет продлить срок соглашения ОПЕК+

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ ОПЕК должен продлить срок действия соглашения о сокращении добычи нефти.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах проходящей в Лондоне нефтяной конференции заявил изданию The Wall Street Journal Абдельмумен Ульд Каддур, глава Алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach.

Таким образом, Алжир присоединился к другим членам ОПЕК, таким как Иран и Венесуэла, которые озвучили ранее свою поддержку подобного шага. Саудовская Аравия также дала понять, что хотела бы продолжать сохранять низкие показатели добычи для поддержки нефтяных котировок. Кроме представителей картеля, аналогичную готовность к пролонгации сделки продемонстрировала и Россия.

По мнению Каддура, возможным решением может стать продление соглашения еще на полгода, до сентября 2018 года. На данный момент принятые меры помогли стабилизировать рынок и вернуть котировки от минимальных уровней под отметкой 28 долларов, где они оказались в 2016 году впервые за 10 с лишним лет. Тем не менее, профицит не исчез, и запасы нефти в хранилищах, по данным ОПЕК, по-прежнему остаются выше исторических средних значений.