Додон: Молдова продолжит получать российский газ через Украину

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что с января 2020 года республика по-прежнему будет получать российский газ привычным путем - через Украину.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал И.Додон на совместном брифинге с премьером Ионом Кику.

"Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем", - сказал глава государства.

Глава кабмина выразил надежду, что Москва и Киев подпишут контракт в ближайшее время.

"Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа", - добавил Кику.

Сейчас Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.