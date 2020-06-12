Альтернативная энергетика в сфере транспорта: международный опыт и Азербайджан

Использование традиционных источников энергии приводит к загрязнению окружающей среды, повышению объемов выбросов вредных веществ в атмосферу, вымиранию лесов и техногенной катастрофе. Исчерпаемость углеводородных запасов диктует необходимость экономного их расходования. Вот почему многие страны отдают предпочтение использованию альтернативных источников энергии. В авангарде этого движения находятся США, Канада, Германия, Финляндия, Норвегия, Дания, Испания, Япония и Китай.

Одним из секторов, где широко распространено использование традиционных источников энергии, является строительство дорожно-транспортной инфраструктуры и осуществление логистических операций. Неоспорим ущерб, наносимый экологии использованием традиционного топлива в наземном транспорте. В условиях глобализации приобретает особую значимость производство гибридных автомобилей и использование возобновляемых источников энергии в создании дорожно-транспортной системы. В первую очередь, хотелось бы отметить преимущества использования альтернативной энергии и рассмотреть потенциал Азербайджана в этой области.

Под альтернативными или возобновляемыми источниками энергии подразумеваются солнечные, ветряные, гидроэнергетические и иные источники непрерывного действия. Германия лидирует по использованию ветряной энергии. Этот вид энергии наиболее выгоден к использованию с точки зрения стоимости, экологической чистоты и неисчерпаемости. Наряду с этим, на строительство ветряных установок уходит меньше времени, чем на строительство традиционных электростанций.

В Азербайджане имеются благоприятные условия для применения ветряной энергии. Наиболее подходят в этом смысле Абшеронский полуостров, прибрежная полоса Каспийского моря и острова в северо-западной его части, Гянджа-Дашкесанская зона и Шарур-Джульфа в Нахчыванской Автономной Республики. Солнечная энергия тоже относится к наиболее выгодным источникам.

Преимущество использования солнечной энергии состоит в том, что работа солнечных панелей не вызывает парниковый эффект и загрязнения воздуха, а теплые пары не проникают в нижние слои атмосферы. Эти устройства экологически чисты, имеют длительный срок службы, а затраты на эксплуатацию близки к нулю.

Естественные климатические условия Азербайджана открывают возможности для наращивания производства электрической и тепловой энергии. Количество солнечных часов в Азербайджане за год составляет 2 400 - 3 200. Одним словом, в Азербайджане по сравнению с другими странами преобладают солнечные дни.

Относительно использования альтернативных видов энергии в дорожно-транспортном секторе вполне целесообразно привести пример таких стран, как США, Китай, Франция, Нидерланды и Грузия, где давно протестировали установку солнечных панелей на автомобильных и велосипедных дорогах. Например, в США есть дороги, укрытые солнечными панелями. Они вырабатывают энергию для нужд жилых домов, предприятий и автомобилей. Эти панели не только производят энергию, но и освещают дорогу. Поверхность панелей покрыта устойчивым к солнечным лучам толстым слоем стекла, что предотвращает скольжение автомобилей в дождливую и снежную погоду. Кроме того, под этими панелями установлены светодиодные лампы для освещения дороги. На дорогах, оснащенных солнечными панелями, можно установить дорожные знаки. Подобный опыт используется во Франции с 2016 года. Хотя во Франции дороги, покрытие солнечными панелями, не имеют таких преимуществ, как светодиодное освещение оптико-волоконный интернет, но они чрезвычайно устойчивы к движению автомобилей и менее затратны по сравнению с США. В транспортном секторе Китая возобновляемые источники энергии тоже находят широкое применение. А в Нидерландах привлекают внимание велосипедные дорожки, вырабатывающие солнечную энергию. На одной из таких дорог в Нидерландах за день производится 70 кВт/ч энергии.

Можно также воспользоваться опытом Турции. На протяжении нескольких лет в Турции вкладываются большие средства в технологии по выработке альтернативной энергии. В частности, преобладают инвестиции в технологии ветряной, солнечной энергии и биотоплива. В муниципальных автобусах в крупных городах Турции используется энергия биотоплива и природного газа, отдается предпочтение использованию метро и скоростных поездов. В настоящее время одним из приоритетных вопросов в Турции является производство отечественных автомобилей, работающих на возобновляемой энергии. В Турции используют солнечную энергию для фонарей, шлагбаумов и в подсветке предупреждающих дорожных знаков.

В некоторых странах альтернативная энергия используется не только на автомобильных, но и на железных дорогах. Примером тому является оснащенный солнечными панелями экскурсионный поезд в Венгрии, курсирующий по маршруту Киралирет-Кисмарос, и пассажирский поезд в Индии, следующий из Калки в Шимлу. Кроме того, за рубежом железнодорожные полотна потребляют энергию из альтернативных источников. Подачу электроэнергии можно частично или полностью обеспечить за счет установки солнечных панелей вдоль железнодорожных линий. Подобный опыт успешно применяется во Франции, Нидерландах и Великобритании.

Несмотря на многолетнее применение в Азербайджане альтернативных источников энергии, подобный опыт еще не полностью освоен в нашем быту и в транспортном секторе. Причиной тому является дороговизна устройств по выработке альтернативной энергии, недостаточная осведомленность о них общественности страны и другие факторы. Применение альтернативной энергии отодвигает на второй план и относительная дешевизна электроэнергии в Азербайджане по сравнению с европейскими странами. Тем не менее, в стране проделана огромная работа в этом направлении. В январе нынешнего года были заключены контракты с двумя частными компаниями, однако львиная доля инвестиций в эту область все же вкладывается государством. В настоящее время в стране готовится законопроект об использовании альтернативной энергии.