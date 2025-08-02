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Алпарслан Байрактар: Экспорт электроэнергии из Турции в Сирию увеличится более чем в два раза

Алпарслан Байрактар: Экспорт электроэнергии из Турции в Сирию увеличится более чем в два раза Турция в настоящее время Турция экспортирует электроэнергию в Сирию из 8 различных точек.
Энергетика
2 августа 2025 г. 12:06
Алпарслан Байрактар: Экспорт электроэнергии из Турции в Сирию увеличится более чем в два раза

Турция в настоящее время Турция экспортирует электроэнергию в Сирию из 8 различных точек.

Как сообщает корреспондент "Report" из Килиса, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По словам представителя Турции, на начальном этапе планируется увеличить экспорт электроэнергии в Сирию на 25%, а затем — более чем вдвое за счет дополнительных линий: "После завершения работ мощность соединения достигнет 860 мегаватт, что позволит обеспечить электроэнергией около 1,6 миллиона домов в Сирии".

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Версия на английском языке Minister: Türkiye aims to double electricity exports to Syria
Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: "Türkiyə Suriyaya elektrik enerjisi ixracını 2 dəfədən çox artırmağı hədəfləyir"

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