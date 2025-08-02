Алпарслан Байрактар: Экспорт электроэнергии из Турции в Сирию увеличится более чем в два раза

Алпарслан Байрактар: Экспорт электроэнергии из Турции в Сирию увеличится более чем в два раза

Турция в настоящее время Турция экспортирует электроэнергию в Сирию из 8 различных точек.

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Турция в настоящее время Турция экспортирует электроэнергию в Сирию из 8 различных точек. Как сообщает корреспондент "Report" из Килиса, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. По словам представителя Турции, на начальном этапе планируется увеличить экспорт электроэнергии в Сирию на 25%, а затем — более чем вдвое за счет дополнительных линий: "После завершения работ мощность соединения достигнет 860 мегаватт, что позволит обеспечить электроэнергией около 1,6 миллиона домов в Сирии". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Minister: Türkiye aims to double electricity exports to Syria