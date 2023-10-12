Алпарслан Байрактар: Турция и "Газпром" составят дорожную карту газового хаба

Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта.

Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"В ходе наших переговоров с "Газпромом" мы решили в ближайшее время по взаимному согласию составить дорожную карту по этому вопросу, затем совместно провести работы, связанные с реализацией центра природного газа. Мы договорились по этому вопросу", - сказал он.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года, через две недели после разрушений на экспортных двух нитках газопровода "Северный поток". Президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что РФ рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.