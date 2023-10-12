О нас

Алпарслан Байрактар: Турция и "Газпром" составят дорожную карту газового хаба

Алпарслан Байрактар: Турция и "Газпром" составят дорожную карту газового хаба Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта.
Энергетика
12 октября 2023 г. 13:11
Алпарслан Байрактар: Турция и Газпром составят дорожную карту газового хаба

Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"В ходе наших переговоров с "Газпромом" мы решили в ближайшее время по взаимному согласию составить дорожную карту по этому вопросу, затем совместно провести работы, связанные с реализацией центра природного газа. Мы договорились по этому вопросу", - сказал он.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года, через две недели после разрушений на экспортных двух нитках газопровода "Северный поток". Президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что РФ рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В этом году объем прокачки казахстанской нефти по BTC увеличился более чем в 8 раз
В этом году объем прокачки казахстанской нефти по BTC увеличился более чем в 8 раз
12 октября 2023 г. 13:31
Азербайджан увеличил производство ветровой энергии более чем на 35%
Азербайджан увеличил производство ветровой энергии более чем на 35%
12 октября 2023 г. 13:14
Международное энергоагентство повысило оценку роста спроса на нефть в мире
Международное энергоагентство повысило оценку роста спроса на нефть в мире
12 октября 2023 г. 12:32
В Министерство энергетики за 9 месяцев поступило 5 403 обращения
В Министерство энергетики за 9 месяцев поступило 5 403 обращения
12 октября 2023 г. 11:55
В Азербайджане с начала года произведено около 300 тыс. тонн карбамида
В Азербайджане с начала года произведено около 300 тыс. тонн карбамида
12 октября 2023 г. 11:42
В текущем году прокачка транзитной нефти по BTC выросла на 7%
В текущем году прокачка транзитной нефти по BTC выросла на 7%
12 октября 2023 г. 11:41
Нефть марки Brent подешевела до 85,6 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 85,6 доллара за баррель
12 октября 2023 г. 09:52
Цена на азербайджанскую нефть упала до 91 доллара
Цена на азербайджанскую нефть упала до 91 доллара
12 октября 2023 г. 09:47
EIA опубликовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год
EIA опубликовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год
12 октября 2023 г. 09:41
В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа
В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа
12 октября 2023 г. 09:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi