Алпарслан Байрактар: Турции необходимо привлечь 80 млрд долларов инвестиций в сферу возобновляемой энергии

Турция стремится увеличить свою мощь в сфере ветровой и солнечной энергии в четыре раза и должна привлечь для этого не менее 80 млрд долларов инвестиций.

Турция стремится увеличить свою мощь в сфере ветровой и солнечной энергии в четыре раза и должна привлечь для этого не менее 80 млрд долларов инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар ​​в ходе выступления на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

Он коснулся серьезных планов Турции на 2035 год в связи с возобновляемой энергией: "Недавно мы объявили об очень важной "зеленой программе", куда также необходимо привлечь инвестиции в размере около 30 млрд долларов. Инвестиции и финансирование упомянутых сфер имеют очень важное значение".

Министр также коснулся энергетической безопасности, подчеркнув, что у Турции менее тридцати лет, чтобы преодолеть зависимость от импорта и достичь углеродной нейтральности.