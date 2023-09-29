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Алпарслан Байрактар: С Азербайджаном будет реализован ряд проектов

Алпарслан Байрактар: С Азербайджаном будет реализован ряд проектов Наряду с крупными инфраструктурными проектами, внесшими важный вклад в безопасность энергоснабжения региона и Европы, такими как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский трубопровод (TANAP), в новом периоде будут реализов
Энергетика
29 сентября 2023 г. 12:45
Алпарслан Байрактар: С Азербайджаном будет реализован ряд проектов

Наряду с крупными инфраструктурными проектами, внесшими важный вклад в безопасность энергоснабжения региона и Европы, такими как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский трубопровод (TANAP), в новом периоде будут реализованы проекты в области возобновляемых источников энергии, горнодобывающей промышленности.

Как передает командированный в Нахчыван сотрудник Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время выступления на проходящем в Нахчыване III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и первой международной конференции "Нахчыван – зона зеленой энергии".

"За последние несколько лет, столкнувшись с климатическим кризисом, пандемией, высокими ценами на энергоносители и сырьевые товары, проблемами в цепочке поставок, российско-украинской войной, наш энергетический рынок успешно прошел через эти процессы благодаря образцовому сотрудничеству двух стран", - подчеркнул Байрактар.

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Версия на английском языке Alparslan Bayraktar: Several projects to be implemented with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: “Yeni dövrdə Azərbaycan ilə bir sıra layihələr həyata keçirəcəyik”

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