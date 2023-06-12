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Алпарслан Байрактар: Проект газового хаба - один из приоритетных проектов для Турции

Алпарслан Байрактар: Проект газового хаба - один из приоритетных проектов для Турции Проект предложенного Россией газового хаба является одним из приоритетных направлений для Турции в сфере энергетики.
Энергетика
12 июня 2023 г. 11:55
Алпарслан Байрактар: Проект газового хаба - один из приоритетных проектов для Турции

Проект предложенного Россией газового хаба является одним из приоритетных направлений для Турции в сфере энергетики.

Как передает Rеport, об этом газете Milliyet заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

"Нам предстоит проделать большую работу. Я считаю, что "Столетие Турции" будет иметь смысл только в том случае, если он станет веком энергетики. Превратиться в газовый хаб - часть концепции. Наша главная цель - начать новые инвестиции и реформы. Мы должны привлечь в Турцию огромные инвестиции", - отметил он.

Отметим, что "Газпром" и турецкая сторона продолжают заниматься проработкой вопроса создания в Турции газового хаба. На днях российская компания представила свою концепцию, параметры и принципы функционирования.

Впервые о турецком газовом хабе начали говорить в октябре 2022 года, после взрыва на нитках "Северного потока". Президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в черноморский регион. Путин отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который может стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу.

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Версия на английском языке Alparslan Bayraktar: Gas hub project among priority projects for Türkiye

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