О нас
Report Georgia
Аудио новости

Алим Гулиев: Доходы банков падают из-за финтех-компаний

Алим Гулиев: Доходы банков падают из-за финтех-компаний В период пандемии использование интернет-банкинга в мире увеличилось на 23%, а мобильного банкинга - на 30%
Энергетика
8 декабря 2021 г. 12:35
Алим Гулиев: Доходы банков падают из-за финтех-компаний

В период пандемии использование интернет-банкинга в мире увеличилось на 23%, а мобильного банкинга - на 30%.

Как сообщает Report, об этом на 5-м Международном банковском форуме “Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая” в Баку заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев.

“В итоге наличные платежи в глобальном масштабе сократились на 25%”, - добавил он.

По словам Гулиева, низкие цены на услуги финтех-компаний снизили доходы банков: “Поэтому банки должны широко внедрять современные технологии, сотрудничать с финтех-компаниями. Включение финтехов в экосистему увеличивает объем банковских услуг”.

Представитель ЦБА также отметил, что в Азербайджане успешно реализуется стратегия по цифровым платежам на 2021-2023 годы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alim Quliyev: “Fintex şirkətləri bankların gəlirlərini azaldıb”

Другие новости из категории

Азерэнержи подготовился к осенне-зимнему сезону
"Азерэнержи" подготовился к осенне-зимнему сезону
8 декабря 2021 г. 11:50
Стоимость газа в Европе поднялась до 1 150 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе поднялась до 1 150 долларов за тысячу кубометров
8 декабря 2021 г. 11:24
Азербайджанская нефть растет в цене
Азербайджанская нефть растет в цене
8 декабря 2021 г. 10:46
EIA не изменило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на конец года
EIA не изменило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на конец года
8 декабря 2021 г. 10:01
Нефть подешевела в рамках коррекции
Нефть подешевела в рамках коррекции
8 декабря 2021 г. 09:29
Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросла на 6,5%
Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросла на 6,5%
7 декабря 2021 г. 22:49
Saudi Aramco заключила крупную сделку в сфере энергетической инфраструктуры
Saudi Aramco заключила крупную сделку в сфере энергетической инфраструктуры
7 декабря 2021 г. 15:31
Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 7,5%
Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 7,5%
7 декабря 2021 г. 14:47
Сотрудник Азеригаз стал чемпионом мира
ФотоСотрудник "Азеригаз" стал чемпионом мира
7 декабря 2021 г. 11:45
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
7 декабря 2021 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi