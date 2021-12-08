Алим Гулиев: Доходы банков падают из-за финтех-компаний

В период пандемии использование интернет-банкинга в мире увеличилось на 23%, а мобильного банкинга - на 30%

В период пандемии использование интернет-банкинга в мире увеличилось на 23%, а мобильного банкинга - на 30%.

Как сообщает Report, об этом на 5-м Международном банковском форуме “Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая” в Баку заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев.

“В итоге наличные платежи в глобальном масштабе сократились на 25%”, - добавил он.

По словам Гулиева, низкие цены на услуги финтех-компаний снизили доходы банков: “Поэтому банки должны широко внедрять современные технологии, сотрудничать с финтех-компаниями. Включение финтехов в экосистему увеличивает объем банковских услуг”.

Представитель ЦБА также отметил, что в Азербайджане успешно реализуется стратегия по цифровым платежам на 2021-2023 годы.