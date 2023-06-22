Али Шахбазов: Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти в Европу

Азербайджан является важным поставщиком сырой нефти в страны Европы.

Азербайджан является важным поставщиком сырой нефти в страны Европы.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела международных связей SOCAR Али Шахбазов в ходе международного семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

"Природный газ - не единственный энергопродукт, который Азербайджан экспортирует в Европу. Более 20 лет мы являемся надежным партнером Европы в вопросах поставок сырой нефти",- сказал он.

А.Шахбазов также отметил важность успешного сотрудничества Азербайджана со странами Вышеградской четверки.

"Мы уверены, что наше плодотворное сотрудничество со странами четверки даст хорошие результаты для решения энергокризиса, наблюдаемого в последние годы",- подчеркнул он.

А.Шахбазов также добавил, что на данный момент Азербайджан обладает значительным потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии - ветровой, солнечной и других видов зеленой энергетики.