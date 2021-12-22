Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров.
На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких отношений во всех сферах. На 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся в феврале этого года в Анкаре, была отмечена важность достигнутых договоренностей с точки зрения расширения двусторонних торгово-экономических связей.
Коснувшись значимости сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, была особо подчеркнута роль совместных транснациональных проектов в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов ТурцииАли Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом. Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров. На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких от
Энергетика
22 декабря 2021 г. 15:43
https://static.report.az/photo/a3f51128-b517-358d-bfc7-fbb8fe289ee0.jpg
Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом.
Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with Turkish Minister of Energy and Natural Resources
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri ilə görüşüb