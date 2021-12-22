Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом. Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров. На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких от

Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом.



Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров.



На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких отношений во всех сферах. На 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся в феврале этого года в Анкаре, была отмечена важность достигнутых договоренностей с точки зрения расширения двусторонних торгово-экономических связей.



Коснувшись значимости сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, была особо подчеркнута роль совместных транснациональных проектов в обеспечении энергетической безопасности Европы.