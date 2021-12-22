О нас
Report Georgia
Аудио новости

Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом. Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров. На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких от
Энергетика
22 декабря 2021 г. 15:43
Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких отношений во всех сферах. На 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся в феврале этого года в Анкаре, была отмечена важность достигнутых договоренностей с точки зрения расширения двусторонних торгово-экономических связей.

Коснувшись значимости сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, была особо подчеркнута роль совместных транснациональных проектов в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with Turkish Minister of Energy and Natural Resources
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri ilə görüşüb

Экслюзивные новости

ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
22 декабря 2021 г. 14:46
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
22 декабря 2021 г. 13:51
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
22 декабря 2021 г. 12:53
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
22 декабря 2021 г. 12:33
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
22 декабря 2021 г. 11:03
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб
Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб
22 декабря 2021 г. 07:44
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Вице-президент BP: Шахдениз за 25 лет оправдал все ожидания
Вице-президент BP: "Шахдениз" за 25 лет оправдал все ожидания
21 декабря 2021 г. 15:31
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
21 декабря 2021 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi