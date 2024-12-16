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Али Асадов: Азербайджан лидирует среди стран СНГ с уровнем газификации в 96,6%

Али Асадов: Азербайджан лидирует среди стран СНГ с уровнем газификации в 96,6% Азербайджан лидирует среди стран СНГ и региона по уровню газификации, который составляет в стране 96,6%.
Энергетика
16 декабря 2024 г. 12:18
Али Асадов: Азербайджан лидирует среди стран СНГ с уровнем газификации в 96,6%
Али Асадов

Азербайджан лидирует среди стран СНГ и региона по уровню газификации, который составляет в республике 96,6%.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Глава правительства также подчеркнул, что в Нахчыванской Автономной Республике уровень газификации вовсе составляет 100%.

"Несмотря на высокий уровень газификации, правительство планирует поэтапно обеспечить природным газом оставшиеся 3,4% абонентов в рамках имеющихся финансовых возможностей. Соответствующие ведомства правительства уже ведут переговоры с местными исполнительными органами по этому вопросу", - сказал Асадов.

Асадов напомнил, что параллельно реализуется проект газификации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке Prime Minister: Azerbaijan achieves 96.6% gas supply coverage
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Ölkə ərazisində qazlaşdırılma səviyyəsi 96,6 %-dir”

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