Али Асадов: Азербайджан лидирует среди стран СНГ с уровнем газификации в 96,6%

Азербайджан лидирует среди стран СНГ и региона по уровню газификации, который составляет в стране 96,6%.

Азербайджан лидирует среди стран СНГ и региона по уровню газификации, который составляет в республике 96,6%.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Глава правительства также подчеркнул, что в Нахчыванской Автономной Республике уровень газификации вовсе составляет 100%.

"Несмотря на высокий уровень газификации, правительство планирует поэтапно обеспечить природным газом оставшиеся 3,4% абонентов в рамках имеющихся финансовых возможностей. Соответствующие ведомства правительства уже ведут переговоры с местными исполнительными органами по этому вопросу", - сказал Асадов.

Асадов напомнил, что параллельно реализуется проект газификации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.