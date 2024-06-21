Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ

Богатые нефтью страны, такие как Азербайджан, могут стать лидерами в развитии зеленых технологий.

Богатые нефтью страны, такие как Азербайджан, могут стать лидерами в развитии зеленых технологий.

Об этом Report сказал Генеральный директор и основатель компании Energy One Solutions International Ален Стивен.

"Многие из этих стран обладают потенциалом для использования солнечной и ядерной энергии, либо преобразования ее в водород или экспортировать излишки электроэнергии в другие страны", - сказал он.

По мнению Стивена это подразумевает большие инвестиции в транспортировку энергоресурсов, посредством создания больших международных сетей ее передачи, что позволяет торговать большими объемами электричества на большие расстояния – так называемые "суперсети".

По его словам Азербайджан обладает достаточными финансовыми ресурсами и инфраструктурой, необходимыми для трансформации своей экономики, и может стать лидером в развитии чистых технологий и ресурсов, способствующих декарбонизации.

"Азербайджан занимает особенно выгодное положение, поскольку располагает большим количеством солнечной энергии, и стремится достичь 30% уровня использования возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе к 2030 году", - сказал он.

По его словам, Азербайджан также имеет возможность использовать газовую инфраструктуру для распределения водорода, а Каспийское море дает возможность использования энергии ветра.

Аналогичные утверждения верны и для стран Северной Африки, таких как Алжир, и Ближнего Востока, как ОАЭ.

Последняя, приняв у себя COP28, продемонстрировала свое стремление быть лидером в области чистой энергетики. Эмираты обладают ресурсами для солнечной генерации, финансами для перехода экономики от экспорта нефти и газа к поставкам экологически чистой энергии. ОАЭ также хорошо известны своими инвестициями в чистые технологии во всем мире.