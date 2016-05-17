​Алексис Ципрас: TAP имеет важнейшее значение для Греции

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Трансадриадический трубопровод (TAP) имеет важнейшее значение для Греции с экономической и геополитической позиции.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своем выступлении на церемонии закладки фундамента TAP в греческих Салониках.

Глава правительства отметил, что трубопровод, на первоначальном этапе предусматривающий поставки 10 млрд. кубометров азербайджанского газа в Европу, сыграет важную роль в энергобезопасности Европы.

Он отметил, что данный трубопровод и интерконнектор Греция-Болгария (İGB) превратят Грецию в энергоцентр региона.

Ципрас добавил, что важной частью проекта TAP является участие в его реализации греческих компаний. В рамках реализации проекта планируется открытие 8 тыс. рабочих мест.