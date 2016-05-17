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    ​Алексис Ципрас: TAP имеет важнейшее значение для Греции

    Премьер-министр: TAP сыграет важную роль в энергобезопасности Европы

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Трансадриадический трубопровод (TAP) имеет важнейшее значение для Греции с экономической и геополитической позиции. 

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своем выступлении на церемонии закладки фундамента TAP в греческих Салониках.

    Глава правительства отметил, что трубопровод, на первоначальном этапе предусматривающий поставки 10 млрд. кубометров азербайджанского газа в Европу, сыграет важную роль в энергобезопасности Европы.

    Он отметил, что данный трубопровод и интерконнектор Греция-Болгария (İGB) превратят Грецию в энергоцентр региона.

    Ципрас добавил, что важной частью проекта TAP является участие в его реализации греческих компаний. В рамках реализации проекта планируется открытие 8 тыс. рабочих мест. 

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