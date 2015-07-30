​Александр Новак: Строительство "Турецкого потока" может быть отсрочено

Баку. 30 июля. REPORT.AZ / "Если двустороннее соглашение не будет подписано в кратчайшие сроки, начало строительства "Турецкого потока" может быть отсрочено".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

По словам А.Новака, если не начнется строительство первой нитки газопровода, предназначенной только на нужды Турции, смещение даты открытия неизбежно.

Ранее турецкие источники в заявлении Reuters отметили, что до подписания двустороннего соглашения официальная Анкара потребовала увеличить размер скидок на газ.

Отметим, что в июле "Газпром" расторг контракт с итальянской Saipem на строительство первой нитки трубопровода.

Напомним, что по трубопроводу, открытие которого запланировано в 2017 году, в Турцию ежегодно будет транспортироваться 15,75 млрд. кубометров, а с 2020 года - в Южную Европу через Грецию - 63 млрд. кубометров природного газа.