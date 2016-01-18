Александр Новак: Ситуация на мировом рынке нефти может нормализироваться через полтора года

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Ситуация на мировом рынке нефти может нормализоваться через полтора года. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак: "Мы считаем, что восстановление потребует еще как минимум один год или полтора года. Когда баланс спроса и предложения начнет выравниваться до 40-50 долларов. Это цены, которые в случае восстановления могли бы держать баланс спроса и предложения".

Министр отметил, что на данный момент основной задачей России является диверсификация экономики и уменьшение ее зависимости от углеводородных запасов. "Это даст возможность повысить конкурентоспособность промышленности и внедрять инновационную продукцию. При этом появится возможность для развития экспорта продукции сельского хозяйства и машиностроения", - добавил министр энергетики.