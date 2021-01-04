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Александр Новак: Рынок газа бьет ценовые рекорды

Александр Новак: Рынок газа бьет ценовые рекорды Из-за пандемии коронавируса в 2020 году падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%
Энергетика
4 января 2021 г. 11:44
Александр Новак: Рынок газа бьет ценовые рекорды

Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

"Сегодня рынок газа почти восстановился в полном объеме, даже некоторые бьются рекорды по ценам, особенно в АТР, да и в Европе - почти 220 долларов США за тысячу кубометров. И мы наблюдали в конце года существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции", - сказал Новак. .

Он при этом добавил, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%.

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