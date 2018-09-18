Александр Новак: Нынешняя цена на нефть - временное явление

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В долгосрочной перспективе цена нефти опустится до уровня около $50 за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава минэнерго России Александр Новак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли России.

"Текущая ситуация с повышением цены до $70-80 носит конъюнктурный характер", - сказал Новак, выступая с докладом перед Медведевым.

Напомним, ранее стало известно, что Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по ценам на нефть на ближайшие годы. Как заявил директор направления "Корпоративные рейтинги" агентства Александр Грязнов, в S&P ожидают в 2019 году цену $65 за баррель, в 2020 году - $60 за баррель.