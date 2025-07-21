Альберт Манифолд с 1 октября возглавит Совет директоров BP

Новым председателем совета директоров BP Plc станет Альберт Манифолд (Albert Manifold).

Новым председателем совета директоров BP Plc станет Альберт Манифолд (Albert Manifold).

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Он войдет в совет директоров 1 сентября текущего года, а с 1 октября займет пост председателя. В этот же день нынешний глава совета директоров Хельге Лунд оставит свой пост и покинет совет директоров.

Манифолд был главным исполнительным директором CRH plc, занимающейся производством строительных материалов, в период с января 2014 года по декабрь 2024 года. Он также входит в советы директоров LyondellBasell и Mercury Engineering.

Лунд возглавлял совет директоров BP с 1 января 2019 года.