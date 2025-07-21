О нас

Альберт Манифолд с 1 октября возглавит Совет директоров BP

Альберт Манифолд с 1 октября возглавит Совет директоров BP Новым председателем совета директоров BP Plc станет Альберт Манифолд (Albert Manifold).
Энергетика
21 июля 2025 г. 10:43
Альберт Манифолд с 1 октября возглавит Совет директоров BP

Новым председателем совета директоров BP Plc станет Альберт Манифолд (Albert Manifold).

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Он войдет в совет директоров 1 сентября текущего года, а с 1 октября займет пост председателя. В этот же день нынешний глава совета директоров Хельге Лунд оставит свой пост и покинет совет директоров.

Манифолд был главным исполнительным директором CRH plc, занимающейся производством строительных материалов, в период с января 2014 года по декабрь 2024 года. Он также входит в советы директоров LyondellBasell и Mercury Engineering.

Лунд возглавлял совет директоров BP с 1 января 2019 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi