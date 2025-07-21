Альберт Манифолд с 1 октября возглавит Совет директоров BP

Новым председателем совета директоров BP Plc станет Альберт Манифолд (Albert Manifold).
Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Он войдет в совет директоров 1 сентября текущего года, а с 1 октября займет пост председателя. В этот же день нынешний глава совета директоров Хельге Лунд оставит свой пост и покинет совет директоров.
Манифолд был главным исполнительным директором CRH plc, занимающейся производством строительных материалов, в период с января 2014 года по декабрь 2024 года. Он также входит в советы директоров LyondellBasell и Mercury Engineering.
Лунд возглавлял совет директоров BP с 1 января 2019 года.