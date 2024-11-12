Албанский министр: Мы предпринимаем шаги для диверсификации портфеля производства энергии

Албания, получающая 100% электроэнергии из возобновляемых источников, предпринимает важные шаги для диверсификации портфеля производства энергии.

Албания, получающая 100% электроэнергии из возобновляемых источников, предпринимает важные шаги для диверсификации портфеля производства энергии.

Как сообщает Report, об этом сказала вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Баллуку на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

По ее словам, хотя энергоснабжение страны долгие годы зависело от гидроэлектростанций, с 2019 года началось производство солнечной и ветровой энергии: "Албания разработала дорожную карту, направленную на внедрение мощностей хранения возобновляемой энергии, будет оказана поддержка новым проектам мощностью 1,8 гигаватт для двух крупных гидроаккумулирующих установок".

Баллуку добавила, что с 2019 года в Албании всем потребителям предоставлена возможность осуществлять собственное производство энергии и реализовывать проекты мощностью до 1 мегаватт для подключения к сети: "Эта политика применяется во многих областях с целью повышения энергоэффективности. Кроме того, начата работа по созданию базы для подготовки квалифицированных кадров в энергетической сфере".