О нас

Албанский министр: Мы предпринимаем шаги для диверсификации портфеля производства энергии

Албанский министр: Мы предпринимаем шаги для диверсификации портфеля производства энергии Албания, получающая 100% электроэнергии из возобновляемых источников, предпринимает важные шаги для диверсификации портфеля производства энергии.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 18:48
Албанский министр: Мы предпринимаем шаги для диверсификации портфеля производства энергии

Албания, получающая 100% электроэнергии из возобновляемых источников, предпринимает важные шаги для диверсификации портфеля производства энергии.

Как сообщает Report, об этом сказала вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Баллуку на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

По ее словам, хотя энергоснабжение страны долгие годы зависело от гидроэлектростанций, с 2019 года началось производство солнечной и ветровой энергии: "Албания разработала дорожную карту, направленную на внедрение мощностей хранения возобновляемой энергии, будет оказана поддержка новым проектам мощностью 1,8 гигаватт для двух крупных гидроаккумулирующих установок".

Баллуку добавила, что с 2019 года в Албании всем потребителям предоставлена возможность осуществлять собственное производство энергии и реализовывать проекты мощностью до 1 мегаватт для подключения к сети: "Эта политика применяется во многих областях с целью повышения энергоэффективности. Кроме того, начата работа по созданию базы для подготовки квалифицированных кадров в энергетической сфере".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Albaniyalı nazir: "Enerji istehsalı portfelinin diversifikasiyası üçün addımlar atırıq"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 18:20
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi