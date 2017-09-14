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    Алан Дункан: Я горжусь подписанием контракта между SOCAR и BP

    Министр: Это значимая новость как для Азербайджана, так и для Великобритании© Report/Firi Səlim

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Это значимая новость как для Азербайджана, так и для Великобритании.

    Как сообщает Report, об этом заявил в Баку журналистам министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан. Коснувшись церемонии подписания, британский министр отметил, что проект внесет важный вклад в экономику Азербайджана.

    "Раньше был "Контракт века", сейчас есть "Новый контракт века". В то же время, это говорит о высоком уровне британо-азербайджанских связей. Я горжусь тем, что SOCAR и BP подписали этот контракт", - отметил министр.

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