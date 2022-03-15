Аль-Мазрои: Энергетическая политика Азербайджана очень привлекательна

"Энергетическая политика Азербайджана больше ориентирована на зеленую энергию, что очень привлекательно".
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухайль Мохамед Аль-Мазройи (Suhail Mohamed Al Mazrouey).
"Мы готовы поддержать эту политику руководства Азербайджана. Политика экономии природного газа прекрасна. Сэкономленный газ можно использовать и для других целей. Мы также думаем о том, чтобы довести удельный вес электроэнергии за счет возобновляемых источников в нашей стране до 30 или даже 45%. Скажу также, что мы постараемся обеспечить около 20% производства энергии за счет внутренних возможностей. Это создаст большие возможности для местных предпринимателей", - отметил он.