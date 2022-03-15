Аль-Мазрои: Энергетическая политика Азербайджана очень привлекательна

"Энергетическая политика Азербайджана больше ориентирована на зеленую энергию, что очень привлекательно".

"Энергетическая политика Азербайджана больше ориентирована на зеленую энергию, что очень привлекательно".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухайль Мохамед Аль-Мазройи (Suhail Mohamed Al Mazrouey).

"Мы готовы поддержать эту политику руководства Азербайджана. Политика экономии природного газа прекрасна. Сэкономленный газ можно использовать и для других целей. Мы также думаем о том, чтобы довести удельный вес электроэнергии за счет возобновляемых источников в нашей стране до 30 или даже 45%. Скажу также, что мы постараемся обеспечить около 20% производства энергии за счет внутренних возможностей. Это создаст большие возможности для местных предпринимателей", - отметил он.