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Аль-Мазрои: Энергетическая политика Азербайджана очень привлекательна

Аль-Мазрои: Энергетическая политика Азербайджана очень привлекательна "Энергетическая политика Азербайджана больше ориентирована на зеленую энергию, что очень привлекательно".
Энергетика
15 марта 2022 г. 12:53
Аль-Мазрои: Энергетическая политика Азербайджана очень привлекательна

"Энергетическая политика Азербайджана больше ориентирована на зеленую энергию, что очень привлекательно".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухайль Мохамед Аль-Мазройи (Suhail Mohamed Al Mazrouey).

"Мы готовы поддержать эту политику руководства Азербайджана. Политика экономии природного газа прекрасна. Сэкономленный газ можно использовать и для других целей. Мы также думаем о том, чтобы довести удельный вес электроэнергии за счет возобновляемых источников в нашей стране до 30 или даже 45%. Скажу также, что мы постараемся обеспечить около 20% производства энергии за счет внутренних возможностей. Это создаст большие возможности для местных предпринимателей", - отметил он.

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Версия на английском языке UAE official: Azerbaijan's energy policy is very attractive
Версия на азербайджанском языке BƏƏ rəsmisi: "Azərbaycanın enerji siyasəti çox cəlbedicidir"

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