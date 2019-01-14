Аль-Фалех: Россия медленно сокращает добычу нефти

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Россия сокращает добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ медленнее, чем хотелось бы.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что надеется, что темпы сокращения ускорятся.

"Мы уже сделали достаточно для того, чтобы сбалансировать рынок. Россия начала медленнее, чем хотелось бы, но начала - я уверен, что, как и в 2017 году, они ускорятся и внесут позитивный вклад в балансировку рынка", - сказал аль-Фалех.

Напомним, в декабре по итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.