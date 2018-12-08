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    Аль-Фалех: Регулирование нефтяного рынка Саудовской Аравией важно для США

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Действия Саудовской Аравии по регулированию нефтяного рынка имеют большое значение для США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

    "Я верю, что чем больше растет производство нефти и газа в США, тем более важным для США становится то, что Саудовская Аравия продолжает регулировать рынок", - сказал аль-Фалех.

    Он также отметил, что несмотря на то, что впервые экспорт нефти США превысил импорт, для Штатов важно иметь партнера, который может стабилизировать рынок, поскольку ставки выросли.

    По словам аль-Фалеха, американские производители "наверняка чувствуют облегчение" из-за того, что действия Саудовской Аравии позволяют им уверенно прогнозировать ситуацию в 2019 году. 

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